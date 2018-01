On sait Etienne Carbonnier adore les compétitions canines et ca tombe bien car ce week-end avait lieu l’un des plus grand concours d’élégance. Cet évènement avait lieu au Parc des expositions du Bourget ou de nombreux chiens différents s’étaient donnés rendez-vous pour s’affronter. Il y en avait pour tous les gouts dans cette compétition qui allie précision et élégance.