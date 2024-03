Marie Toussaint portée par le phénomène Amine Kessaci

Les équipes de Quotidien ont suivi Marie Toussaint en campagne dans le cadre des élections européennes ce mercredi à Douai. C’est en compagnie de son « poulain », Amine Kessaci, âgé d’à peine 20 ans et originaire des quartiers nord de Marseille, que la femme politique est arrivée. A deux mois et demi des élections européennes, la liste de Marie Toussaint n’est pas encore complète et elle compte bien sur celui qui a fait la tournée de toutes les matinales depuis le déplacement d’Emmanuel Macron à Marseille, pour lui ramener des voix. Mais la stratégie première de la tête de liste aux européennes, c’est le terrain. La France Insoumise, elle, ne semblent pas porter Marie Toussaint dans son cœur, accusée de faire bande à part.

