Marina Abramovic, 736 heures pour l’Ukraine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les artistes du monde entier se mobilisent pour récolter des fonds à destination de la population. Pour apporter son soutien à l’Ukraine, l’artiste serbe Marina Abramovic a annoncé reproduire sa performance la plus célèbre : « The Artist is present ». En 2010 à New York, l’artiste avait passé trois mois, à raison de huit heures par jour, assise sur une chaise au Museum of Modern Art de New York, sans ne se lever ni manger ni boire ni parler. Les visiteurs pouvaient venir la regarder pendant quelques minutes ou quelques heures. C’est cette performance que Marina Abramovic a décidé de reproduire, en soutien à l’Ukraine. Toujours à New York, mais cette fois, seules trois personnes seront autorisées à venir la regarder. Ces trois places ont été mises aux enchères dont les recettes seront entièrement reversées à l’Ukraine. Si l’invasion russe de l’Ukraine touche autant Marina Abramovic, c’est qu’elle-même connaît bien la guerre, pour l’avoir vécue enfant en Yougoslavie. Et c’est à Kiev que l’artiste s’était produite pour la dernière fois. Tout comme pour sa première édition, Marina Abramovic se tiendra immobile pendant 736 heures, à raison de 8 heures par jour.