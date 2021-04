Marine Le Pen entame sa campagne les poches vides

En coulisses, une campagne se prépare et ce n'est pas celle de la présidentielle, pas encore. Pour l'heure, c'est celle de la course au financement des campagnes. Et avec les différentes échéances à venir, élections départementales, régionales, présidentielle puis législatives, les partis ont tous besoin d’engranger de solides ressources financières pour espérer mener leurs campagnes à bien. Il existe un parti pour lequel c’est plus compliqué que les autres : le Rassemblement national.