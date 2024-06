Marine Le Pen omniprésente sur la scène médiatique

Alors qu’elle n’est pas en campagne pour les élections européennes, Marine Le Pen est sur le front. L’ex-présidente du Rassemblement national vient d’enchaîner les interviews sur LCI et France Info, balayant les grandes actualités du moment comme Gaza et l’Ukraine. Sans oublier de rappeler ses ambitions pour la présidentielle de 2027, estimant que son heure est venue. La sienne, pas celle de Jordan Bardella que tout le monde voit lui voler la vedette en cas de succès aux européennes.

