Marine Le Pen en rockstar aux côtés de Matteo Salvini

L’Italie est au cœur de l’actualité depuis bientôt deux semaines. En cause, la situation exceptionnelle et dramatique sur l’île de Lampedusa, où la capacité d’accueil des migrants qui arrivent par vague, explose. Face à cette situation, la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, s’est vue dans l’obligation de demander de l’aide à l’Europe et ainsi de se rapprocher d’Ursula von der Leyen. Une position qui ne plairait pas à Marine Le Pen, qui elle semble de plus en plus proche du vice-président du Conseil des ministres italien, Matteo Salvini. La figure majeure du Rassemblement National était d’ailleurs l’invitée de marque du meeting de rentrée de l’homme qui se considère comme étant un eurosceptique, à Pontida, au nord de l’Italie. La presse italienne, elle, oppose de plus en plus les deux binômes politiques.