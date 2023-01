Marine Le Pen sort les rames pour expliquer la réforme des retraites

Le retour médiatique de Marine Le Pen ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. Interrogée sur la réforme des retraites, la députée a vite laissé apercevoir ses lacunes. Côté Les Républicains, l’entente n’est pas au beau fixe. Après sa défaite, Bruno Retailleau ne sera donc pas chef, mais il ne figure même plus non plus sur l’organigramme du parti.