Marine Le Pen vs Emmanuel Macron dans "Mission impossible : devenir de gauche"

Il ne reste plus que onze jours à Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Onze jours pour placer le plus de fois le mot « social » dans chacune de leur prise de parole. Onze jours pour être le candidat ou la candidate des « plus faibles ». Leur mission, s’ils l’acceptent : devenir de gauche.