Marine Le Pen au dôme de Marseille n'a que la France à la bouche  

Hier, Marine Le Pen était à Marseille, où elle a donné son dernier meeting avant le premier tour. Il fallait mettre le paquet et remplir le Dôme, salle de concert où Marine Le Pen attendait 5 000 personnes. Le FN a donc affrété une cinquantaine de bus d’un peu partout en France, et on a retrouvé les supporters de Marine Le Pen, plutôt chauds bouillants, et bien à l'aise, notamment devant les journalistes étrangers. Concernant le discours... deux mots ont occupé le devant de la scène : "immigration" et toutes les variantes issues du radical "France".