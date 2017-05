Marine Le Pen fête sa défaite loin des journalistes  

Valentine Oberti était "avec" Marine Le Pen pour attendre les résultats. Et comme d’habitude, c’était tendu avec les journalistes. Quotidien, comme d’habitude était le bienvenu. D’autres journalistes ont dû attendre longtemps. Et parfois pour rien. Une histoire de place…donc. Parmi les autres médias refoulés, Mediapart comme d’habitude, mais aussi Rue89, Les Jours, Le Washington Post, le Bondy Blog, Charlie Hebdo, Explicite. Du coup, devant ce traitement arbitraire, des médias ont carrément boycotté la soirée électorale. Le Monde, Libération, Le Inrocks, L’Obs, l’agence Bloomberg, Society. La télévision belge, la RTBF, est sortie de la soirée en guise de soutien. A l'intérieur, des invités triés sur le volet. Evidemment, le trio de super potes de Marine Le Pen : le prestataire Frédéric Chatillon, le conseiller régional Axel Loustau et l’expert-comptable Nicolas Crochet, tous mis en examen dans les affaires de financement de campagne.