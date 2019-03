Marine Le Pen dans l’Émission politique : extraordinaire moment de spontanéité

Marine Le Pen était l’invitée de l’Émission politique sur France 2 jeudi 14 mars. La cheffe du Rassemblement national était interrogée par Léa Salamé et Thomas Sotto et, franchement, on était d’accord avec elle. Notamment quand elle a dit ne pas vouloir d’augmentation du SMIC. Forcément, puisqu’elle croit qu’il est à 36€ de l’heure, ça fait cher l’augmentation. Mais ce qu’on a préféré, c’est la séquence « derrière la porte ». Un extraordinaire moment de spontanéité et d’authenticité.