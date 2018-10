Marine Le Pen au salon de l’auto (alors qu’elle n’a plus de permis)

C’est l’événement incontournable pour tous les politiques, un peu comme le salon de l’Agriculture. Le salon de l’auto a ouvert ses portes en fin de semaine et depuis c’est un défilé ininterrompu de député(e)s, président(e)s de parti et autres personnalités politiques. Ce week-end, Marine Le Pen aussi y a été, mais vue la tête qu’elle a tiré tout du long, les cylindrées c’est pas vraiment son truc. Forcément, puisqu’elle n’a plus de permis.