Et la surprise du chef est arrivée tout à l’heure vers midi. Joli coup. L’image est impressionnante. Marine Lepen s’affiche avec un chef d’état puissant. Si ce n’est LE plus puissant du monde. C’est un pied de nez à Hollande. C’est un pied de nez à Fillon. Comprenez par cette image que : la Russie lâche Fillon. Donc vraiment, on tire le chapeau Front National pour la stature internationale de la candidate Lepen.