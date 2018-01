Mario Testino et Bruce Weber mis en cause pour harcèlement sexuel

C’est aussi le grand déballage dans la mode, les langues se délient et des figures de la mode sont mis sur le banc des accusés. Avec Terry Richardson c’est au tour de Bruce Weber et surtout de Mario Testino d’être accusé d’être de véritables prédateurs sexuels. Mario Testino c’est le photographe le plus puissant du monde de la mode : 60 couvertures de Vogue dont la dernière en date avec Serena et son bébé, mais aussi celui qui a découvert Gisele Bünchen, qui était devenu le photographe préféré de la famille royale britannique depuis 30 ans. Depuis hier, il est désormais blacklisté, Condenast, le groupe de presse qui publie entre autres Vogue, Vanity Fair, GQ ou Glamour, a annoncé stopper sa collaboration avec le photographe.