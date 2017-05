Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Amalric :"Les fantômes d’Ismaël"  

C’est déjà le festival de Cannes ce soir sur le plateau de Quotidien… Alors, on a installé le tapis rouge et j’appelle tout simplement 3 des plus grands acteurs français… Voici Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg et Mathieu Amalric… Ils seront sur la Croisette mercredi pour présenter le film d’ouverture du 70ème festival de Cannes… Ici, à Paris, le film s’appelle « Les fantômes d’Ismael », c’est le nouveau film d’Arnaud Despleschins A Cannes, le film a un tître différent. A Cannes, il s’appelle « le Despléchin » tout simplement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi un film Despleschien ?