Marion Maréchal-Le Pen relance le débat sur la GPA

En commentant la photo des enfants de Simon Porte Jacquemus et son mari sur X, Marion Maréchal-Le Pen a relancé le débat sur la Gestation pour autrui (GPA). Un tweet vu 7 millions de fois et qui fait la Une des médias, au point que la nièce de Marine Le Pen vienne s’expliquer sur CNews face à un Pascal Praud qui a tenté de la raisonner en vain. Marion Maréchal-Le Pen en a profité pour avancer sa théorie selon laquelle la majorité silencieuse se rangerait à son opinion. Sauf que les chiffres des récents sondages ont tendance à lui donner tort.

