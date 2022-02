Marion Maréchal-Le Pen tentée par un retour politique… avec Éric Zemmour

Dans le reste de l’actualité politique de ce week-end, c’est à l’extrême droite qu’il fallait regarder. La famille politique se déchire par médias interposés. De plus en plus de membres du Rassemblement national quitte le navire pour rejoindre Éric Zemmour et ce week-end, coup de grâce pour Marine Le Pen : sa nièce, Marion Maréchal-Le Pen s’apprêterait à en faire de même.