Marioupol détruite par les Russes et désertée par les Ukrainiens, bientôt libérée ?

Un an plus tôt, l’armée russe prenait le contrôle de Marioupol, grande ville industrielle dans le Sud-Est du pays. La ville a été bombardée dès le début de la guerre. Quand Marioupol est tombée aux mains des Russes, la ville était en ruines. Mais depuis, les Russes qui occupent la ville commencent à la reconstruire. La propagande russe veut faire croire à la construction d’une ville agréable par les pouvoirs russes. Pourtant sur 500 000 habitants, les trois-quarts ont fui. De nombreux réfugiés se trouvent de l’autre côté de la ligne de front, à Zaporijjia, située à 200 km de Marioupol. Sur place, on se prépare à la contre-offensive.