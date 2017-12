On joue ? On fait un « Marivaux Quizz » ? Ok, jingle…La première représentation du « Jeu de l’amour et du hasard » a eu lieu le combien et où ça ? C’était quoi le nom complet de Marivaux ? Il est le troisième auteur le plus joué à la Comédie Française. Après qui ? Autant de questions auquels les acteurs vont devoir répondre ! Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 2