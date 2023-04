Marlène Schiappa en étrange compagnie dans Playboy

C’est l’information improbable de la semaine : la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa est en couverture du magazine de charme Playboy pour un entretien sur le féminisme, le pouvoir, la séduction et même le sexe. Le moins que l’on puisse dire c’est que Marlène Schiappa dénote au milieu du zemmouriste Gilbert Collard, d’un dossier consacré à des voitures vintage et d’une carte blanche de l’ex-animateur des “Z’amours”, Tex. La tension grandit entre le leader de la CFDT Laurent Berger et Emmanuel Macron après plusieurs attaques du chef de l’Etat et de son entourage contre l’attitude du syndicat dans le conflit sur la réforme des retraites. Alors qu’il se trouve à 8000 km de Paris, Emmanuel Macron n’a rien perdu du discours des syndicats après leur rencontre avec Elisabeth Borne à Matignon et il n’a pas apprécié les propos de Laurent Berger. La réponse de ce dernier ne s’est pas fait attendre et il a invité le président “à garder ses nerfs”. Ce n’est pas la première fois que les deux hommes s’affrontent par médias interposés. Emmanuel Macron cible souvent la CFDT dans ses déclarations ce qui entraîne une réaction quasiment immédiate de Laurent Berger. Le président chercherait à pousser la CFDT, syndicat réformiste, dans ses retranchements.