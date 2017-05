Marseille : Patrie des Insoumis et de l'OM  

On retrouve Azzeddine Ademed-Chaouch en duplex de Marseille. 20 degrés aujourd’hui en terrasse. Condition de travail très difficile. Si on est venu ici à Marseille, c’est parce que la ville avait porté Jean-Luc Mélenchon en tête au premier tour. On a voulu savoir comment s’était effectué le report des voix. Alors on est arrivé hier soir. Au moment des résultats, beaucoup de marseillais se dirigeaient vers le Vélodrome, parce qu’il y avait aussi match. Et le foot, ici, c’est au moins aussi sacré que la politique