Invités : Martin, Valentin & Raphaël Kretz prennent les clés de « L’Agence »

Martin, Valentin et Raphaël Kretz sont les invités de Quotidien, jeudi 14 décembre. Les trois frères, stars de l’immobilier de luxe, en disent plus sur la quatrième saison de « L’Agence », diffusée sur TMC depuis le 7 décembre dernier. Ils s’expriment sur le départ à la retraite de leurs parents qui géraient l’entreprise d’une main de maître, et donc sur leurs rôles désormais différents avec également leur quatrième frère, Louis, actuellement à Barcelone. L’entreprise régulièrement décrite comme une entreprise familiale, ce qui a certainement contribué à son succès, est dépeinte aujourd’hui comme une véritable multinationale avec 70 employés, et des ventes aux quatre coins de la planète. Ils s’expriment sur le projet autour de la dernière star à avoir collaboré avec eux, Mel Gibson qui vend sa maison au Costa Rica. Les frères reviennent sur leur ascension et leur renommée qui attire certains clients, mais qui en éloigne d’autres, avant de se pencher sur le bilan carbone d’un appartement de leur portefeuille. Enfin, le petit dernier, Raphaël se confie sur ses étapes franchies avec brio et Valentin en dit plus sur ses recherches d’appartement d’ultra-luxe à New York.