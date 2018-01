Martin Weill a lu "Fire & Fury" le livre sur Trump. Voici les passages les plus hallucinants

C’est le livre qui fait trembler Donald Trump et que tout le monde s’arrache aux Etats-Unis, Fire and Fury, comme il nous l’avait promis, Martin Weill nous lit les extraits les plus croustillants de ce brûlot sans concession pour le plateau Trump. Impréparation totale, peutr de gagner, plateau télé, temps de concentration ultra limit, gestion é et paranoïa, le tableau que nous dresse Michael Wolff du Président Trump fait aussi peur qu’il peut faire rire.