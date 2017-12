Martin Weill, ça chauffe à Jérusalem

Il y a eu quelques affrontements ici aujourd’hui entre les palestiniens et l'armée israélienne. Des jets de pierre d’un côté du gaz lacrymogène et des tirs de flash-back de l'autre. Mais c’est un peu l’exception qui confirme la règle . La situation est globalement calme. L’appel du Hamas pour lancer une nouvelle intifada n’a pas vraiment été écouté en tous cas pas pour l’instant. On a tourné aujourd’hui à la fois à Jérusalem et ici dans les territoires palestiniens. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 8 décembre 2017 – Partie 2