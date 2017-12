Martin Weill : indignation à Jerusalem !

Martin rentre de Jérusalem, une ville au cœur de l’actualité depuis une semaine. A cause d’un homme : Donald Trump. Mercredi dernier, il a une déclaration qui a déclenché un tollé international et une vague d’indignation côté palestinien, notamment à Jérusalem Est, la partie palestinienne de la ville sous contrôle israélien depuis 1967. Hier, on vous a présenté le quartier de Silwan, où depuis plusieurs années, des familles juives s’implantent en vivant dans des maisons sous haute surveillance, escortées par des gardes. Leurs voisins palestiniens craignent que les déclarations de Trump accentuent la colonisation. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 1