Martin Weill : 700 entreprises prêtes à construire le "Mur" de Trump  

Ça fait deux mois que le compte Twitter de Donald Trump dirige les Etats-Unis d’Amérique. Depuis son élection, Donald Trump a donné 7 interviews télé, dont 5 à ses chouchous… On l’a vu avec toutes les stars de la chaîne : Bill O’Reilly, Sean Hannity, Tucker Carlson… il a aussi répondu aux questions sans concessions de la team « Fox and Friends ». Et ce week-end, Jesse Watters, qui a eu droit à son tête à tête avec le Président. Et dans cette interview, Donald Trump a aussi parlé de son fameux mur.