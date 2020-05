Masques obligatoires : un casse-tête logistique et financier

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis lundi 11 mai, le port du masque est obligatoire dans de nombreuses situations, notamment dans les transports. Pour les sorties en ville, pour aller faire ses courses ou du shopping, le masque est là aussi fortement recommandé. Problème : il est parfois difficile de s’en procurer à des tarifs raisonnables. Entre les grandes surfaces et les différents revendeurs, les prix varient de 95centimes pour un masque jetable à plus de 15€ pour un masque en tissu lavable. Un budget beaucoup trop important pour de nombreux foyers. On en parle avec Paul Larrouturou.