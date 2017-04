M, alias Matthieu Chedid, revient avec un album en hommage au Mali. Un album puissant et universel, où le musicien a fait sonner le "kora" et chanter Oxmo Puccino, entre autres artistes. Au cours de son passage sur le plateau de Quotidien, l'artiste est revenu sur son rapport à l'Afrique, sa relation à l'art, mais aussi à la politique. Il sera en concert à la salle Pleyel les 9, 10 et 11 juin prochains.