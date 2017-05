Maxwell revient sur le traumatisme de la Remontada  

Ils avaient remporté le match allé 4-0, la suite on l'a connait... un tremblement de terre, une catastrophe footballistique, un traumatisme autant pour les supporters du PSG mais aussi pour les joueurs. Maxwell revient sur cette épreuve bien douloureuse. Il a joué dans les plus grands clubs de la planète : l’Inter de Milan, l’Ajax d’Amsterdam, le FC Barcelone… Depuis 5 ans, c’est un des piliers du PSG, hyper respecté sur la pelouse et en dehors du terrain, c’est un modèle pour tous les joueurs de foot. Il est brésilien et parisien : voici Maxwell dans « Quotidien ».