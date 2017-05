Il a joué dans les plus grands clubs de la planète : l’Inter de Milan, l’Ajax d’Amsterdam, le FC Barcelone… Depuis 5 ans, c’est un des piliers du PSG, hyper respecté sur la pelouse et en dehors du terrain, c’est un modèle pour tous les joueurs de foot. Il est brésilien et parisien : voici Maxwell dans « Quotidien ».