Médiamètre : Emmanuel Macron hyperprésent, ministres absents

Le nouveau gouvernement est en place depuis deux semaines, mais ses ministres sont aux abonnés absents. On les entend peu, on les voit encore moins. Emmanuel Macron prend toute la place, toute la lumière et laisse, une fois encore, peu de place à ses ministres. Pour faire le point sur les premiers jours du nouveau gouvernement, Julien Bellver fait appel à Caroline Vigoureux de l’Opinion, à Steve Jourdin de Public Sénat et Soazig Quéméner de Marianne.