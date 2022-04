Médiamètre : le premier tour est-il joué d'avance ?

L’avant-dernier Médiamètre de la saison accueille Noëlle Ly de TF1 et LCI, Steve Jourdain de Public Sénat et Neïla Latrous de Franceinfo. Le scénario du duel Macron-Le Pen au second tour semble se dessiner, comme annoncé depuis des mois. Une situation qui pourrait profiter à la candidate d’extrême droite, à condition que les électeurs d’Éric Zemmour décident de se ranger de son côté.