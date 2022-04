Le Médiamètre : les Français se sont-ils lassés de la campagne ?

La campagne officielle touche à sa fin et les résultats du premier tour de l’élection présidentielle sont encore incertains. Ces derniers jours, les sondages donnent un écart qui se réduit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La Macronie se serait-elle endormie ? Les Français sont-ils atteints de « fatigue démocratique » ? Les petits candidats ont-ils servi à quelque chose dans la campagne ? Quelle pourrait être la surprise de ce premier tour ? Pour y répondre, Julien Bellver fait appel cette semaine dans le Médiamètre à trois experts : Caroline Vigoureux de l’Opinion, Tâm Tran Huy de Public Senat et Frédéric Says de France Culture.