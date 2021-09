Médiamètre : Marine Le Pen a-t-elle déjà perdu 2022 ?

Tous les vendredis dans son 19h30 Médias, Julien Bellver donne la parole à trois journalistes pour décrypter la stratégie de com’ de la semaine. Aujourd’hui, Frédéric Says de France Culture, Astrid de Villaines du HuffPost et Charles Sapin du Figaro s’intéressent à Marine Le Pen et sa rentrée (trop) discrète.