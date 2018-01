Les médias américains réagissent au scandale "Fire and Fury"

"Le Feu et la fureur", ce livre du journaliste Michael Wolf fourmille d’anecdotes peu flatteuses sur Donald Trump et son entourage. Mais que pensent les médias américains de cette enquête que le président a voulu, à tout prix, interdire ? Ces derniers sont d'ailleurs en boucle sur le sujet. Pour les late-shows et les anti-Trump, ce livre est un cadeau tombé du ciel. En revanche pour Fox-News, c'est une vraie malédiction. La chaîne a mis une en place une stratégie pour défendre le président qui consiste à démolir l'auteur du livre, minimiser les révélations et faire porter le chapeau à Hillary Clinton...