Comment les médias parlent de Johnny à l'étranger ?

Lilia Hassaine fait le point sur le traitement sur la mort de Johnny Hallyday dans les médias étrangers. Depuis ce matin, la nouvelle de sa mort s’est répandue dans le monde entier. Ont-ils le même traitement qu'en France ? En Angleterre et aux Etats-Unis, on utilise CETTE comparaison. Mais c’est dans le monde francophone qu’on parle le plus de la mort de Johnny. En Suisse, on se souvient par exemple d’un concert dans une prison. Mais la Suisse, c’est aussi le symbole de l’exil fiscal de Johnny. Au Canada, ils ont appris la nouvelle pendant qu’on dormait et compatissent avec nous... Et enfin sur la RTBF, ils sont en édition spéciale depuis ce matin. Pour eux, Johnny, c’est un BELGE avant tout. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 6 décembre 2017 – Partie 2