Médoucine, concurrent de Doctolib, dans le viseur des autorités pour pratiques illégales de la médecine

Le site Médoucine qui est une copie de Doctolib, regroupe des milliers de praticiens spécialisés en médecines douces. On y retrouve des spécialités assez méconnues du grand public comme l’iridologie, le lifting énergétique, l’eft, l’analyse transgénérationnelle ou encore le trampoline. Mais le site est dans le viseur des autorités. Après le signalement de l’Ordre des médecins, le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour exercice illégal de la médecine en juillet pour exercice illégal de la médecine. Paul Gasnier et Valentine Watrin alors enquêté et a trouvé des praticiens qui ne respectent pas toujours la loi. Par exemple, pour pratiquer l’acupuncture, une médecine chinoise qui consiste à mettre des aiguilles dans la peau, il faut avoir préalablement obtenu un diplôme universitaire spécifique. Or, ce n’est pas toujours le cas pour les praticiens qui ont été contactés. Ils s‘exposent alors à une condamnation par un tribunal. Pour ce reportage, Valentine Watrin a travaillé avec Mathieu Repiquet du collectif NoFakeMed qui lui a transmis une vidéo où l’on voit une avocate qui aide les praticiens à contourner la loi.