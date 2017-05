"En Marche ou crève !" : punchlines pour Emmanuel Macron à Paris  

Emmanuel Macron a donné un autre meeting à Paris, et cette fois, il n'a pas hésité à bien taper sur son adversaire. Marine Le Pen en a pris pour son grade, et le discours a duré pas moins d'1h40. Paul Larrouturou était au meeting de cet entre-deux tours historique, et il y a croisé quelques personnalités de gauche, dont François Bayrou et Ségolène Royal. A droite, en revanche, ils étaient moins nombreux... Macron, candidat du rassemblement ?