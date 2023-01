Meeting de la NUPES : tensions glaciales au sein de La France insoumise

Malgré les nombreuses tensions au sein de la France insoumise avec le retour d’Adrien Quatennens et la nouvelle direction du parti par Manuel Bompard, François Ruffin a réussi l’exploit de réunir l’alliance de la gauche lors d’un meeting à Paris, le mardi 10 janvier. L’objectif : afficher une NUPES unie contre la réforme des retraites. Tous les partis ont répondu présents : La France insoumise, l’Europe Écologie-Les Verts, le Parti socialiste et le Parti communiste. Valentine Watrin, Céline d’Agostini et Julien Sultan étaient sur place.