Azzeddine s'est rendu au meeting de Marion Maréchal Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais, où, contre toute attente, la nièce défendait le programme de sa tante malgré des relations parfois un peu tumultueuses... De notre côté, on a surtout vu des fans de Jacquie et Michel, et on a croisé le patron du bar "La Citadelle", qui fait polémique.