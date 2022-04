Meeting de Valérie Pécresse : Nicolas Sarkozy hué par les militants LR

La droite pourra-t-elle encaisser un troisième échec consécutif à l’élection présidentielle ? Le second tour ne semblant désormais plus envisageable, Valérie Pécresse et les cadres des Républicains n’ont plus qu’un objectif : finir devant Eric Zemmour au premier tour. La candidate de la droite, pourtant portée par un élan d’enthousiasme après sa victoire à la primaire de son parti, ne cesse de chuter dans les sondages depuis plusieurs semaines. Pour tenter le tout pour le tout, Valérie Pécresse donnait un ultime meeting au Parc des Expositions de Paris ce week-end. Pour l’occasion, toute sa famille politique avait fait le déplacement. Tous… sauf Nicolas Sarkozy. Jamais dans cette campagne, l’ancien président n’aura apporté son soutien à la candidate de son parti. Une absence contre laquelle les militants LR n’ont pas hésité à protester. Les militants Les Républicains ont hué le nom de Nicolas Sarkozy, grand absent de la campagne de Valérie Pécresse.