La bonne nouvelle de ce début de semaine nous vient de l’autre côté de l’Atlantique et on a bien senti que, pour une fois, les médias étaient ravis d’avoir une info positive à raconter : Meghan Markle et le prince Harry attendent leur second enfant. L’annonce a été faite ce lundi matin et rien, absolument rien, n’a été laissé au hasard.