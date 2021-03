Meghan Markle et le prince Harry : la riposte des tabloïds britanniques

Accusés de racisme et de harcèlement par Meghan Markle et le prince Harry au cours de leur interview face à Oprah Winfrey, les tabloïds anglais ont riposté ce mardi matin. Ils titrent tous, ou presque, sur le « scandale » des révélations faites par le couple princier et s’insurgent de « la pire crise royale depuis 85 ans ».