Si Vincent Dedienne n'existait pas, il faudrait l'inventer. Parce qu'il vous fait rire même quand votre moral est raplapla.. Parce qu'il ose porter des pulls que jamais vous n'oserez porter.. Et ça lui va bien, en plus. Et surtout parce qu'il décrypte la presse comme jamais... Alors Oui, Quotidien est en vacances.. Mais pour vous faire patienter, voici un concentré du meilleur de Vincent Dedienne... Et c'est cadeau !