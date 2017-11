La sagesse d’Etienne Daho, l’expérience d’Eddy Mitchell, l’énergie de Noel Gallagher et l’émotion de Nawell Madani… La semaine de Quotidien a été riche en invités ! On a rencontré Horace, le futur président de la République, et on a débriefé le beaujolais nouveau avec Nora Hamzawi ! Ce concentré de Quotidien regroupe les meilleures images de la semaine, les décryptages de nos chroniqueurs, sans oublier les meilleurs fous-rires de l’équipe !