Tout à l’heure, Valentine nous a fait le bilan de la première année de Melania Trump en tant que First Lady. Willy papa, lui a décidé de s’intéresser à la rumeur qui agite les Etats-Unis depuis plusieurs semaines : Melania aurait-elle une doublure. Une enquête signée Willy Papa et Jenna Castetbon. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre 2017.