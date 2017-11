Melania TRUMP : La First Lady la plus énigmatique des Etats-Unis

En préparant cette émission, on s’est dit : pas de bilan Trump sans bilan Melania. Valentini Oberti s’est donc chargée d’enquêter sur la première dame la plus énigmatique de l’histoire des Etats-Unis. Et disons le tout de suite, la première année de la First Lady a été compliquée. Déjà, ce n’est pas simple de passer juste après Michelle Obama mais en plus Melania Trump a accumulé les problèmes. Extrait de l’émission « TRUMP : 1 AN JOUR POUR JOUR » du Mercredi 8 novembre 2017