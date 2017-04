On a voulu comprendre comment Jean-Luc Mélenchon arrive aujourd'hui à réunir 18 % d'intention de vote. Et on a peut-être trouvé son secret. Depuis 2012, il aurait en effet adopté une nouvelle stratégie, vouée à policer son image afin de rendre ses idées, et le personnage, moins radicaux. La femme derrière cet adoucissement ? Sophia Chikirou.