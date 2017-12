Mélenchon/Debray : Un désaccord personnel à l’origine du clash ?

Valentine Oberti revient sur un des moments ultra violents de l’émission. Après 1h19 d'émission, un clash face à Laurence Debray, une historienne qui est la fille d’un intellectuel de gauche Régis Debray et d’une vénézuelienne, Elizabeth Burgos. Deux parents compagnons de route de Che Guevara, des révolutionnaires donc. Laurence Debray a grandi au Venezuela, dans cet environnement révolutionnaire, mais aujourd’hui, elle est en rupture avec ses parents, et aux dernières élections, elle a pris position pour Emmanuel Macron. Avec Jean-Luc Mélenchon, la communication est vite rompue. Laurence Debray est ressortie de l’émission « tétanisée », nous a-t-on confié en off. Pourquoi est-ce que c’est si violent ? L’explication vient peut-être des liens entre Jean-Luc Mélenchon et Laurence Debray. A priori, ils se connaissent, car Régis Debray, son père, est un ami de longue date de Jean-Luc Mélenchon. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 1er décembre 2017 – Partie 2