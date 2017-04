Mélenchon, boude sa défaite au Belushi's  

Jean-Luc Mélenchon s'est confirmé comme la surprise de cette campagne. Et bien qu'il ait espéré jusqu'au bout atteindre le deuxième tour, c'est la déception qui a marqué sa soirée et celle de ses partisans. Sa soirée électorale,quant à elle, était prévue dans un pub du Xème arrondissement de Paris : le Belushi's. L'ambiance y était assez terne, et le candidat a joué le mauvais joueur jusqu'au bout, refusant d'avouer sa défaite.